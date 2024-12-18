李家超：香港零售餐飲旅遊行業人氣顯著轉旺

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月18日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日出席香港經濟民生聯盟（經民聯）12周年慶典暨籌款晚宴時表示，本月初，中央政府恢復並擴大深圳市居民赴香港“一簽多行”的安排，內地來港旅客數目顯著上升。來自東南亞國家的旅客人數，亦已恢復至接近、甚至超過疫情前水平。香港零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。李家超強調，在這個經濟轉型期，政府會帶領大家團結一致，共同積極探索新業態，為香港經濟發掘更多增長新動能。



李家超在晚宴致辭時，首先提到其上週在北京向習近平主席述職。“習主席再次強調，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’方針。他又指出，香港發展面臨新的歷史機遇，勉勵特區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略。政府和社會各界都有角色，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。”



李家超表示，世界百年未有之大變局正加速演進。面對外圍經濟急劇變化，香港正經歷經濟轉型期。特區政府會全力發揮香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，發掘經濟新增長點，為業界注入新動能。



李家超說，本月初，中央政府恢復並擴大深圳市居民赴香港“一簽多行”的安排，內地來港旅客數目顯著上升。剛過去的星期六、日，內地訪港旅客的人數平均超過14萬人，比起上個月的周末平均人數大增超過26%。來自東南亞國家的旅客人數，亦已恢復至接近疫情前水平，有些更加超過了，香港零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。



今年十月，特區政府和國家商務部簽署了CEPA《服務貿易協議》的第二份修訂協議。協議進一步對港商開放內地市場和便利服務貿易，讓更多香港企業和專業人才，以更優惠的待遇進入內地市場。修訂協議亦新增“港資港法”和“港資港仲裁”，為香港企業提供彈性和便利，有助促進它們在內地投資和擴展業務。