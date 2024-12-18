史文語中評：特朗普對華避免危機機制存變數

史文認為台海形勢危險，中美繼續建立危機管控機制 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月17日電（記者 余東暉）美國亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）呼籲，為了避免美中兩個大國滑向戰爭，兩國之間應當建立危機對話和管控機制。至於在即將到來的特朗普2.0中能否建這種機制，史文對中評社表示，這取決於特朗普對此有沒有興趣，但特朗普具有不可預測性，建立避免危機的機制存在很多變數。



華府智庫昆西研究所高級研究員史文日前在中美研究中心（ICAS）舉辦的“特朗普2.0下的美中關係”年會上討論美中關係走勢時表達了擔憂。他擔心美中之間日益明顯的在台灣、南海等問題上針鋒相對的零和互動態勢，可能導致衝突危機。



為此史文日前撰文建議，美中之間應當舉行有高層級和事務級別官員參加的，有軍方參加的，但由文官主導的危機對話，並達成具有共識的危機管控指導綱要和機制。中評社記者專訪史文時，問他在特朗普2.0下，舉行這種對話、建立這種機制是否可行？



史文表示，有可能，但不應假設太多，因為這取決於特朗普這個問題上有多大關注度。他認為，特朗普也許會關注這個問題，因為他想避免與中國的衝突，他也不那麼關心台灣，他想中和美中衝突的問題。但是他帶進特朗普2.0政府的人，很多在追求激進的、更零和的政策。