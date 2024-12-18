中國代表：希望敘利亞盡快實現和平恢復穩定

中評社香港12月18日電／中國常駐聯合國副代表耿爽17日在安理會敘利亞問題公開會上表示，近期敘利亞局勢發生重大變化，中方對此高度關注，希望敘利亞盡快實現和平、恢復穩定，中方願為此發揮建設性作用。



新華社報導，耿爽強調，當務之急是穩定敘利亞安全形勢。中方呼籲敘利亞有關各方保持冷靜克制，避免採取刺激局勢升級的行動，防止引發新的衝突。各方有義務採取措施，杜絕一切針對平民的襲擊，保護外交機構和外國公民的安全。中方希望敘利亞的國家機構保持正常運轉，為恢復社會秩序創造條件，希望有影響力的國家特別是地區國家為穩定敘利亞局勢發揮建設性作用。中方對近日以色列持續對敘發動空襲並聲稱將在戈蘭高地擴建定居點表示嚴重關切，呼籲以方停止上述行動。



耿爽表示，中方支持敘利亞落實安理會第2254號決議，按照“敘人主導、敘人所有”原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到重建國家方案。國際社會要切實維護敘利亞的獨立、統一、主權和領土完整，尊重敘利亞的民族宗教傳統，讓敘利亞人民自主作出決定。中方支持聯合國積極發揮斡旋作用，支持聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒開展工作，推動各方通過對話協商，達成兼顧各方利益的安排。



耿爽強調，未來的敘利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力。敘利亞領土不得被用於支持恐怖主義，威脅其他國家安全。在反恐問題上，各國有義務打擊包括“東伊運”在內的所有安理會列名的恐怖組織。國際社會應當充分吸取教訓，不能奉行雙重標準，不能搞選擇性適用。



耿爽表示，敘利亞局勢劇變，導致原本十分嚴峻的人道危機雪上加霜。中方讚賞聯合國機構為恢復在敘人道行動所作努力，呼籲各方履行國際人道法義務，確保不受阻礙的人道準入。國際社會應共同向敘利亞施以援手，幫助敘利亞改善人道局勢。有關國家長期對敘利亞實施非法單邊制裁，嚴重妨礙敘經濟社會發展，對敘人民造成極大傷害，應該立即解除。



耿爽說，加沙衝突爆發一年多來，中東地區一波未平一波又起。這樣的局面如得不到控制，只會將越來越多的國家和人民拖入戰爭泥潭。國際社會應增強緊迫感和責任感，共同尋找衝突降級的方法，早日推動地區重歸和平穩定。為此，中方支持安理會盡快就敘利亞局勢發聲，傳遞致力於解決敘利亞問題的積極信號，體現安理會的重要作用。