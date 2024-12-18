美通脹重燃　提防華爾街大冧市

美股瘋牛已是脫離基本面，若有任何利淡消息，都可能成為大調整的觸發點。（大公報） 中評社香港12月18日電／美國消費物價指數（CPI）升幅連續兩個月加快，加上候任總統特朗普關稅政策風險，高通脹困局將會重臨，美國聯儲局減息路線隨時生變。道指已連續八個交易日下跌，為六年來最長跌浪，看來華爾街股市出現強烈沽貨信號，響起大冧市來襲的警報。



大公報報導，近日投資大行、經濟學者一再發出警告，直指美國物價上升壓力未止，若再加上特朗普加征貿易關稅，高通脹勢必重臨，目前轉向寬鬆的貨幣政策無可避免有變，美股潛藏大跌的風險，近周表面上華爾街股市持續瘋漲，實際上美股三大指數走勢出現嚴重分化，標普500指數及納斯達克指數再創新高的同時，道指則出現連續八個交易日下跌，跌至約一個月低位，反映有醒目資金趁機沽貨套現。



聯儲過早減息 政策失誤代價高



其實，美股估值是史上最貴，與脆弱的經濟基本面相背馳，市場嚴重高估美聯儲遏抑通脹、穩定經濟的能力。美國消費物價指數連續兩個月按年升幅加快，無疑是直接打臉美聯儲，顯示物價上升壓力未有真正受控，美聯儲卻急急在今年9月開啟減息大門，至今累積減息0.75厘，相信是美國通脹升溫的重要因由之一。美聯儲政策失誤，無可避免付出沉重代價，導致美國經濟遭受折騰，金融市場波動加劇。



通脹急速惡化 明年或停減息



目前美國通脹升溫速度超預期， 11月消費物價指數同比升幅加快0.1個百分點至2.7%，環比升幅為0.3%，為今年4月以來最快。與此同時，11月生產物價指數（PPI）同比及環比分別上升3%及0.4%，其中環比升幅為5個月最高，比市場預期高出一倍，生產成本增加將逐步傳導至消費物價之上，再加上特朗普早已坦言，在明年1月入主白宮後將大規模遣返非法移民，工資等服務成本大漲，美國很大機會重陷4%至5%的高通脹困局。



道指八連跌 近六年首見



因此，明年美聯儲政策重點可能由振興經濟轉向遏抑通脹，明年可能叫停減息，甚至有掉頭上升的可能。



特朗普上周四出席紐交所開市敲鐘儀式時，揚言美國將進入前所未見的經濟繁榮，將會大減企業稅，可是美股投資者並不賣賬，當天三大指數同步下跌，迄今道指連跌八個交易日，為六年來最長跌浪，發出強烈崩盤信號。



其實，美股瘋狂炒作減息，大幅推升科技股，7只龍頭科技股平均市盈率上升至62倍，估值之高令人咋舌，結果形成美股超級瘋牛，其中標普500指數在2023年及2024年分別累升接近三成，相信2025年美股再升空間有限，大幅回調可能性更大。



近期美股指數表現分化，出現走樣情況，龍頭科技股英偉達（Nvidia，US：NVDA）股價未有跟隨納斯達克指數創新高，反而高位回跌逾10%，為美股大調整來臨的另一重要警號，投資者需提防美聯儲持續減息的預期落空，華爾街股市隨時無序調整，出現股災式崩跌。



總而言之，美股瘋牛脫離基本面，估值上升至不合理水平，任何利淡消息，都有可能成為大調整的觸發點。