楊仁飛：回歸是一趟回家路 澳門回歸漫談

廈門市台灣學會副秘書長楊仁飛（中評社 束沐攝） 中評社北京12月25日電(作者 楊仁飛)回歸是一趟回家路：澳門回歸經驗對未來台灣問題解決的啟示



摘要：25年前，澳門回歸是舉國歡慶的大事。作為親力者之一，從這一事件中領悟出澳門回歸是一趟回家的路。作為澳門史研究者之一，透過史料的閱讀、理解，對澳門一些名人的採訪、記錄，以及親歷澳門回歸前的短暫時光，強烈感受到澳門中國人對回歸是發自內心的期盼。港澳回歸，是一條回家的團圓之路，期許台灣早日回到祖國的大家庭裡。



一、我與澳門的一段緣



1988年夏天，剛從山東大學歷史系研究生畢業的我，選擇了距澳門最近的廣東省社會科學院歷史研究所港澳史研究室工作，當時南下清晰的目標就是將於年底或第二年春開始澳門研學之旅。目的很明確，為了研究香港與澳門，為了迎接香港澳門回歸而開啟的國家級研究課題《澳門史》《香港史》研究，廣東省社會科學院港澳室特別招了三名年輕的碩士，一個準備派去香港，兩個準備去澳門。也許是那一個不經意的選擇，也許正是因為港澳情況的差異性，我個人順利赴澳門學習、研究，依托的平台是澳門最大的中文媒體——《澳門日報》，而我的兩位位同事卻始終沒有長時間去香港學習、工作一段時間。期間大陸派去澳門甚至去葡萄牙學習葡語的年青人不少，有北京的學子，也有中山大學的年輕研究人員，他們不少人成為回歸後“一國兩制”的研究與治理人才。



那個時候，金應熙、鄧開頌等教授認為，要研究澳門、香港，必須熟悉那裡的民眾、社會、歷史與文化，而媒體是非常好的平台。幸好，澳門日報的幾位老總李成俊、李鵬翥、陳樹榮先生對澳門史也很有興趣，著力很深，也很支持我們去澳門學習、工作。

