中評社香港12月18日電／大公報報導，美聯綜合屋宇署資料顯示，10月份私人住宅落成量合共錄3715夥，較9月1299夥按月急升約186%，並創近3年新高，包括啟德承豐道18號（2060夥）、元朗錦上路站柏瓏Ⅰ（715夥）及柏瓏Ⅱ（805夥），以及大埔公路大埔滘段4138號項目（135夥），合共3715夥。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以首10個月合計，私宅落成量合共14636夥，占差估署預測全年落成量22267夥目標約65.7%，即意味著餘下2個月需要超過7600個單位落成才可達標，相信今年達標的機會不大。



截至12月15日，今年首10個月落成的14636個單位中，約7673個單位已售出，售出率約52.4%。值得留意，部分落成項目銷售表現十分理想，當中長沙灣瑜悅全盤即日售罄，其餘如旺角雋薈及Larchwood、大角咀利奧坊.壹隅、元朗尚柏、錦上路柏瓏Ⅰ、屯門飛揚第2期等，售出率均超過九成。



另方面，屋宇署10月共批出11份建築圖則，涉及3項住宅及商住發展，包括中環伊利近街33至39號，准建一幢26層高商住大樓，住宅樓面約近3.32萬方呎，商業樓面約1660方呎。



另外，大角咀德昌裡16至22A，准建一幢22高商住物業，住宅及商業樓面分別約31363及約1835方呎。