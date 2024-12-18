遼寧國際交流中心駐韓代表處揭牌儀式舉行

遼寧省國際交流中心主任楊克平（前右）與中韓企業服務協會代表方海玉簽署合作協議。圖源：人民網 中評社北京12月18日電／據人民網報導，17日，遼寧省國際交流中心駐韓代表處揭牌儀式在韓國首爾舉行，遼寧省國際交流中心主任楊克平、中韓企業服務協會代表方海玉、韓中文化旅遊協會代表金成秀、韓中民間經濟協力論壇理事長池永模等中韓雙方人士出席活動。



楊克平致辭表示，中韓兩國之間有著悠久的交往歷史和密切的經貿往來，兩國在各個領域的合作日益深入。相信遼寧省國際交流中心駐韓代表處一定能夠成為遼寧省與韓國之間的橋梁紐帶，進一步加深、擴大遼寧省與韓國的交往合作，使我們在韓國的朋友能夠更瞭解遼寧、走進遼寧，同時也為遼寧的赴韓團組提供更加直接、更加便捷、更加高效、更加專業的服務。



方海玉表示，遼寧省國際交流中心駐韓代表處的成立，將為遼寧與韓國企業搭建更高效、更便捷的交流對接平台。中韓企業服務協會將為雙方企業提供更加專業、務實的咨詢與服務，促進創新合作項目落地，為企業拓展市場空間、尋求戰略合作夥伴提供有效支持。



金成秀表示，希望遼寧省國際交流中心駐韓代表處充分發揮橋梁作用，為中韓兩國企業和機構牽線搭橋，為中韓友好關係發展貢獻力量。韓中文化旅遊協會將不遺餘力支持和協助代表處在韓國開展各種活動。



遼寧省國際交流中心成立於1992年，隸屬於遼寧省人民政府外事辦公室，致力於通過遼寧省海外友好省州縣政府、我駐外使領館、海外友好團體、友好人士等資源，務實推進遼寧省民間各行業領域開展對外交流與合作。