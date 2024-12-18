人才流入帶旺租賃　啟德半月錄53宗

中評社香港12月18日電／大公報報導，外來人才帶來住屋需求，即使臨近年底，各區私宅租賃仍保持平穩。對於不乏新晉屋苑選擇的啟德新區，中原地產分行經理施蒂文稱，本月暫錄約53宗租賃成交，與11月上半月約57宗相若。新近啟德天寰天海匯3座高層D室獲承租，單位實用面積343方呎，采1房間隔，望內園景，以1.8萬元租出，實用呎租52元。據瞭解，業主於2021年5月以813萬元購入單位，租金回報約2.7厘。



金融才俊5萬月租柯士甸站3房



與此同時，多個市區新晉屋苑連環錄得租賃。中原地產分行經理胡鴻洲表示，分行最新促成1宗柯士甸站GRAND AUSTIN租賃成交，單位為5A座高層A室，實用面積902方呎，采3房套房及儲物房間隔，以月租5萬元租出，實用呎租逾55元。胡鴻洲透露，新租客為日本投行金融才俊，見單位間隔實用，考慮片刻即決定承租作新居。據悉，業主於2023年4月以2199萬元購入單位，可享2.7厘租金回報。



大角咀利奧坊系列吸引外籍客租住，香港置業市務經理（銷售）鄺偉源表示，利奧坊‧曦岸1座一個極低層開放式單位，實用面積197方呎，放租僅2星期，即以1.28萬元租出。新租客為外籍人士，心儀單位交通便利，睇樓1次即決定承租。



中原地產分行經理梁嘉駿稱，鰂魚湧君豪峰高層M室，實用面積214方呎，開放式間隔，月租叫價1.5萬元，放盤約1周即以1.43萬元租出，實用呎租達66.8元。此外，祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門叠茵庭6座中層D室2房戶，實用面積389方呎，區外客以1.08萬元租住，實用呎租為27.8元。