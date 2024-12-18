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第三屆巴黎中法論壇舉行
http://www.CRNTT.com   2024-12-18 11:14:05


12月17日，在法國巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館，嘉賓參加分論壇討論。圖源：新華社
　　中評社北京12月18日電／據新華社報導，12月17日，在法國巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館，嘉賓參加分論壇討論。

　　第三屆巴黎中法論壇17日在法國吉美國立亞洲藝術博物館舉行。本屆論壇以“開啟中法關係下一個60年新征程”為主題，近200名中法政商學界人士出席。

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