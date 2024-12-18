第三屆巴黎中法論壇舉行

12月17日，在法國巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館，嘉賓參加分論壇討論。圖源：新華社 中評社北京12月18日電／據新華社報導，12月17日，在法國巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館，嘉賓參加分論壇討論。



第三屆巴黎中法論壇17日在法國吉美國立亞洲藝術博物館舉行。本屆論壇以“開啟中法關係下一個60年新征程”為主題，近200名中法政商學界人士出席。