廣州美妝年產值超千億　加緊布局“出海”

在第二屆廣州國際美妝周現場，國際買家瞭解廣州產品。圖源：大公報 中評社北京12月18日電／據大公報報導，“聚美灣區 妝點世界”第二屆廣州國際美妝周17日在廣州開幕，主辦方在白雲國際會堂舉辦國際化妝品產業發展大會，吸引了海內外專家、品牌方、企業代表等2000多名嘉賓與會，熱議“中國美妝出海”等產業前沿議題。廣州市市長孫志洋在開幕式上介紹，廣州是中國美妝第一城，年產值超1000億元（人民幣，下同），正加快打造全球化妝品研發中心、製造中心、銷售中心。



中國“美麗經濟”在近年迅速崛起。廣州市市場監管局在開幕式上發布《2024廣州化妝品產業白皮書》介紹，僅廣州全市就有化妝品生產企業1841家，約占全省56%、全國31%。年產值繼續超1000億元，位居全國首位。每年有近40萬種廣州化妝品在國內流通，超過全國總量的一半；出海之路也越走越寬，各企業紛紛布局東南亞、歐洲、中東、北美等市場。



“出海是一個很重要的轉向，我想香港的經驗可以在協助內地廠商方面發揮一些作用。”香港化妝品同業協會監事長及首席執行顧問何紹忠表示，此次協會受邀參與第二屆廣州國際美妝周活動，希望與更多優質的內地品牌的廠商對接，合作開發市場。香港化妝品同業協會名譽會長薛運龍也表示，中國製造已經是一種品質的象徵，相信出海的本土美妝產品也會逐步得到信任。



開幕當天，一場盛大的國際買家對接會也同時進行，活動特別邀請重要嘉賓及國際買家團深入廣州市化妝品行業的領軍企業，親身體驗其研發中心的前沿科技與工廠的生產流程。據瞭解，第二屆廣州國際美妝周活動將持續至21日，廣州多區都將策劃項目對接、學術論壇、職業技能大賽等專業活動，並邀請TEMU、eBay、TikTok等海外平台，進一步拓寬廣州美妝出海之路。