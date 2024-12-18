憧憬持續減息　優質單位搶手

元朗YOHO Town的2房連露台戶，目前僅有15個放盤。（大公報） 中評社香港12月18日電／大公報報導，市場憧憬減息步伐持續，個別業主收窄議價空間，帶挈優質單位價錢逆市造好。元朗指標屋苑YOHO Town單日連錄2宗2房連露台戶成交，因同類盤源罕有，單位先後以526萬及560萬元易手，造價於短短5小時內跳升34萬元，差距達6.5%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，近日樓市氣氛好轉，業主議價空間逐漸收窄，個別單位造價開始回升，部分成交甚至出現同日跳價情況。他表示，YOHO Town單日錄得2宗兩房連露台戶成交，其中7座高層A室，實用面積422方呎，於中午時間以526萬元率先沽出，實用呎價12464元，原業主持貨19年，賬面賺338萬元或1.8倍。王勤學續指，同日稍後的傍晚時間，屋苑再錄9座高層A室成交，單位實用面積及間隔相同，屬同類連露台兩房單位，獲用家以560萬元購入，實用呎價13270元，兩宗成交相隔衹有約5個小時，兩個單位造價已跳升34萬元，樓價差幅達6.5%。



同類放盤僅15夥 議價空間減



王勤學指，YOHO Town並非所有單位連露台，上述2夥均為連露台的2房戶，目前同類型放盤衹有15夥，業主議價空間明顯收窄，同類入場單位為位於第9座，叫價已跳升至610萬元；而其他2房盤源均為400方呎以下的細戶型。



事實上，部分用家憧憬樓價見底，趕於年底前加快入市，帶動笋價蝕讓盤火速獲承接，連日來錄得多宗相關成交。消息指，何文田加多利軒中層G室1房戶，實用面積248方呎，剛以360萬元同類新低價沽出，實呎14516元，原業主於2016年11月以524.4萬元一手購入，賬面蝕164.4萬元，單位8年貶值31.4%。



中原地產區域營業董事陳國輝表示，粉嶺上水區本月暫錄約43宗二手買賣，其中碧湖花園1座中層E室2房戶，實用面積400方呎，獲用家議價至388萬元購入，實用呎價9700元。據悉，原業主於2023年9月以450萬元購入單位，持貨1年多，賬面虧蝕62萬元，單位期內貶值13.8%。



柏傲灣開放式442萬易手



中原地產分區營業經理餘仲平表示，荃灣柏傲灣2B座低層D室開放式單位，實用面積318平方呎，上車客以442萬元買入，實呎13899元，買家預計聯儲局本月會再減息，加上樓價平穩，所以加快入市，原業主2021年3月以600萬元購入，3年賬蝕158萬元或26.3%。



馬鞍山迎海亦有蝕讓貨獲換樓客承接，中原地產資深區域營業董事徐可志表示，迎海.星灣禦16座高層G室套3房戶，實用面積783方呎，望海景，以1088萬元易手，實呎13895元，原業主6年賬蝕320萬元，單位貶值22.7%。



另鰂魚湧Mount Parker Residences中層B室，實用面積1242方呎，代理指以2550萬元沽出，一手原業主持貨10年，賬蝕425.6萬或14.3%。