中外嘉賓考察新疆　戳破“強迫勞動”謊言

左上圖：中外嘉賓出席“新疆的就業和社會保障”國際研討會。左下圖：新疆天山毛紡織公司董事長劉忠斌接受中外媒體記者訪問。右圖：14日，新疆天山毛紡織公司負責人向國內外嘉賓、中外媒體記者介紹產品。圖源：大公報 中評社北京12月18日電／據大公報報導，2018年以來，美國以新疆涉嫌強迫勞動為由，對中國100多家企業（包括43家新疆企業）實施單邊制裁，對新疆產業發展和勞動者權益造成嚴重影響。14－16日，44個國家、地區和國際組織的200餘名國內外嘉賓、中外媒體應邀參加“新疆的就業和社會保障”國際研討會，先後走進新疆烏魯木齊市、昌吉回族自治州相關企業，實地考察當地的就業和社會保障情況，以親眼所見、親耳所聞瞭解事實真相。與會嘉賓表示，美西方國家惡意炒作涉疆議題，炮製所謂“強迫勞動”謊言，實施單邊制裁，其行徑充斥著政治私利與偏見，嚴重違背事實真相。



位於烏魯木齊市的新疆天山毛紡織公司主要生產高檔羊絨衫和羊毛衫，外貿業務占整體業務的八成。2023年9月，美國以涉及對維吾爾等少數民族實行強迫勞動為由，對該公司實施制裁。公司訂單一年內急跌三成，比以往少了大約3000－4000萬的銷售量，員工數量也從3年前的700人減至目前的500多人。



外賓：我見到的與西方所說完全不同



“（美所謂強迫勞動）完全是子虛烏有！”公司董事長劉忠斌說，“進來的員工我們全都簽訂勞動合同。按照國家勞動法，每位員工都享受該有的福利待遇，以及勞動者的正常權益。”面對美國惡意制裁，公司積極擴大內銷，實施品牌轉型，今年內銷收入較去年提升近五成，目前正開拓中亞地區外貿市場。



16日，“新疆的就業和社會保障”國際研討會召開。與會中外嘉賓圍繞新疆的就業和社會保障情況、國際社會關注的焦點問題開展了深入研討和廣泛交流。上海合作組織副秘書長詹內什.凱恩表示，新疆作為中國快速發展的地區之一，在減貧和改善社會保障方面也取得了重大進展，近年來，新疆還制定並實施了經濟和社會發展戰略，通過政策扶持、採取多種措施，最大限度幫助各族群眾實現穩定就業。



瑞士國際人權與社會發展協會負責人大衛.洛佩斯說：“我5次訪問中國，目睹了一些與西方說法完全不同的現實：中國正在持續努力消除貧困，充分保障人民的經濟社會文化權利。”此外，與會嘉賓表示，新疆是中國促進可持續發展、推動人權進步的一個生動實例。美西方國家惡意炒作涉疆議題，炮製所謂“強迫勞動”謊言，實施單邊制裁，其行徑充斥著政治私利與偏見，嚴重違背事實真相。