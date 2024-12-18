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上海豫園燈會將於2025年元旦亮燈
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2024-12-18 11:17:56
12月17日，部分用於上海豫園燈會的燈景裝置被安裝在豫園商城入口。圖源：新華社
中評社北京12月18日電／據新華社報導，12月17日“2025豫園民俗藝術燈會暨豫園燈會30年特展發布會”在上海豫園商城舉行。主辦方宣布，2025豫園燈會將於2025年1月1日正式亮燈，持續至2月12日。目前，燈會布置工作正在緊鑼密鼓進行中，景觀初現。
作為國家級非物質文化遺產，豫園燈會自1995年舉辦以來，已成為上海標誌性新春文化活動。
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