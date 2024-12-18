上海豫園燈會將於2025年元旦亮燈

12月17日，部分用於上海豫園燈會的燈景裝置被安裝在豫園商城入口。圖源：新華社 中評社北京12月18日電／據新華社報導，12月17日“2025豫園民俗藝術燈會暨豫園燈會30年特展發布會”在上海豫園商城舉行。主辦方宣布，2025豫園燈會將於2025年1月1日正式亮燈，持續至2月12日。目前，燈會布置工作正在緊鑼密鼓進行中，景觀初現。



作為國家級非物質文化遺產，豫園燈會自1995年舉辦以來，已成為上海標誌性新春文化活動。