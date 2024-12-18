文化和旅遊部發布12條冰雪旅遊精品線路 圖源：新華社 中評社北京12月18日電／據新華社報導，2024年“冬日勝景”全國冬季旅遊宣傳推廣活動暨歡樂冰雪旅遊季啟動儀式17日在黑龍江哈爾濱舉辦。活動現場發布了12條2024—2025全國冰雪旅遊精品線路和相關優惠政策，國家級滑雪度假地所在地省（區、市）代表共同啟動2024—2025歡樂冰雪季活動。



為豐富冰雪旅遊產品，進一步促進和擴大冰雪旅遊消費，文化和旅遊部確定“冬奧之城·冰雪長城”“晉美冰雪·古建瑰寶”“相約北疆·樂享雪原”“歡樂冰雪·冬韵遼寧”“夢幻冰雪·‘吉’致世界”“大美龍江·運動冰雪”“冬游中原·老家河南”“知音湖北·南國冰雪”“巴渝雪韵·夢幻之旅”“蜀山冰雪·安逸四川”“冬韵陝西·雪泉共舞”“大美新疆·北疆雪穀”等12條線路為2024—2025全國冰雪旅遊精品線路。



活動現場，黑龍江、河北、廣西、海南、四川等地分別開展各具特色的冬季旅遊宣傳推介，內蒙古、吉林、新疆等地國家級滑雪度假地代表推介了冰雪旅遊產品，為大眾冬日出游、盡覽山河勝景、體驗別樣風情提供豐富多樣的選擇。



本次活動由文化和旅遊部資源開發司、文化和旅遊部新聞中心、黑龍江省文化和旅遊廳、哈爾濱市人民政府共同主辦。活動期間，還配套舉辦各省（區、市）冬季旅遊產品和冰雪裝備展覽。