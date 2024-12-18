地緣政局不穩　金價上望3000美元

現貨金價走勢（大公報） 中評社香港12月18日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，澳洲央行、加拿大央行，以及歐洲央行於上周陸續公布利率決議後，本周環球市場再度迎來超級議息周。除了美國聯儲局之外，日本央行和英倫銀行於周四先後公布2024年最後一次議息結果，執筆之時，市場普遍預期美聯儲將繼續減息0.25厘，英倫銀行和日本央行今次則有較大可能維持利率不變。



近期受惠於環球避險情緒升溫，資金流入金市尋求避險。法國及韓國政局動蕩仍未完結，敘利亞局勢又一夜變天，為本就不明朗的中東地緣衝突再添一層陰霾。今年以來，受環球央行開啟減息周期和地緣衝突局勢加劇影響，黃金價格飆升，由年初約每盎司2050美元水平至10月歷史高位約2790美元水平，2024年飆升幅度超出30%。華爾街大行高盛更是預期金價有望在明年年底升至每盎司3000美元水平之上。



環球央行增黃金儲備



世界黃金協會（WGC）近期發表環球央行持有黃金的統計數據，截至今年9月，各國央行向國際貨幣基金組織（IMF）申報黃金數量一共36320.8噸，按月增加了190.4噸，今年首9個月則累計增加了382.2噸。其價值占全部儲備的比率升至18.9%。除此之外，人民銀行時隔6個多月之後再度增持黃金儲備。人行公布截至11月底黃金儲備7296萬盎司，較上月增加16萬盎司。而近期內地據報將出台更多措施提振經濟，亦造好黃金走勢。



金價上周再次觸及兩個星期來的高位，昨日走勢回落至每盎司2650美元水平整固，仍然企穩於年初以來形成的上升通道底部。展望2025年，隨著環球央行加快減息步伐，加上地緣政治局勢膠著刺激避險情緒反復，黃金仍是看好的投資產品。預料現貨金價有望於2025年6月底達至每盎司2877美元水平，2025年底之前有望上試每盎司3000美元水平。