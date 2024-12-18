富權：青山擋不住，畢竟東流去

中評社香港12月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：青山擋不住，畢竟東流去。以下為文章內容。



以“智慧治理永續未來”為主題的“二零二四上海台北城市論壇”，昨日在台北舉行。東道主台北市長蔣萬安在論壇上致詞指出，此次上海來賓經歷波折來到台北實屬不易，但無論兩岸形勢如何變化，“雙城論壇”都走過了十五年，維持十五年地方事務性的交流，絕不是理所當然地容易。台北與上海兩座城市一起做到了讓“雙城論壇”持續至今，不曾因為疫情而停辦，不曾因為兩岸氛圍的變化而停辦。越緊張，越是困難的時刻，越需要交流，增加瞭解比增加誤解好。



今年的“雙城論壇，是在自稱為“台獨工作者”的賴清德上台後首次舉辦的，也是在蔣萬安當選並就任台北市長後，首次由台北市政府輪到當東道主舉辦，因而能否順利舉行，就成為觀察今後兩岸關係走向及考驗台北市政府和蔣萬安政治智慧的的重要指標。



實際上，由賴清德領導的民進黨當局，擔心“雙城論壇”將會使其“抗中保台”策略“破局”，因而是極為不樂見“雙城論壇”的繼續舉行尤其是在台北市其“眼角底”下舉辦的。由此，祭出了許多阻擾的“法寶”，既穿“小鞋”又作絆。但在台北市政府積極及靈活應對下，見招拆招，終於讓“雙城論壇”成功召開，上海市副市長華源率領上海市政府代表團前往台灣出席“雙城論壇”。端的是“青山擋不住，畢竟東流去”。



這就像一面“照妖鏡”，既照出民進黨當局繼續惡化兩岸關係，阻擾兩岸交流的險惡用心，又戳穿了民進黨當局仍然害怕為此而激怒廣大渴望兩岸交流的台灣民眾的真實面目。由此，台北市政府可以從中總結出一條可以積極反制民進黨當局的經驗，為今後與上海市的交流，為兩岸關係健康發展，繼續負重前行。



在今次“雙城論壇”中，上海市政府副秘書長王為人、台北市政府副秘書長王玉芬圍繞河流治理髮表主題演講。兩市也簽署了《上海市與台北市推動智慧醫療合作備忘錄》及《小熊貓物種交流及保育合作備忘錄》。在三個分論壇上，兩市代表分享了友善交通、河川治理、人文城市等的經驗並進行深入交流。一方面，凸顯了“雙城論壇”的“以人為本”性質，要為提高台北市和上海市的市民生活品質而進行積極交流及工作，符合“兩岸一家親”的宗旨；另一方面，也正因為是屬於兩岸地方交流的性質，以社會民生的內容為主，因而也能夠有效應對民進黨當局的阻擾。

