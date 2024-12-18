﻿醫健通健康紀錄　明起擴至灣區所有試點機構

深圳愛康健口腔醫院接入醫健通“跨境健康紀錄”及“個人資料夾”功能。（大公報） 中評社香港12月18日電／大公報報導，醫健通流動應用程式的“跨境健康紀錄”及“個人資料夾”功能，將由明日（19日）起擴展至“長者醫療券大灣區試點計劃”下兩間位於深圳的牙科醫療機構，讓香港市民能更安全且便利地跨境使用電子健康紀錄，獲取更連貫的醫療服務。



醫務衛生局昨日表示，醫健通程式的兩項功能，由明日起擴展至深圳愛康健口腔醫院和深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。換言之，將全面覆蓋“試點計劃”下所有提供綜合服務和牙科服務的醫療機構。



擬到上述兩間牙科醫療機構使用長者醫療券求診的合資格長者，由明日起可透過“跨境健康紀錄”功能，預先申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統在核實長者的授權後，長者會在醫健通流動應用程式收到“檔案二維碼”和“密碼二維碼”。他們於相關牙科醫療機構就診時，該機構的醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啟及瀏覽相關電子健康紀錄，以助診斷和治療。核實申請和準備電子健康紀錄所需的時間不超過24小時，長者只要在前往相關牙科醫療機構就診前一日提出申請，便可確保其電子健康紀錄在就診時已準備就緒。



長者也可以透過“個人資料夾”功能將在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，以更好保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄，包括供獲用戶授權的香港醫護機構在跟進診療時，通過醫健通系統取覽。



“跨境健康紀錄”及“個人資料夾”功能，早前已擴展至“試點計劃”下的中山大學附屬第一醫院、中山陳星海中西醫結合醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、東莞東華醫院和深圳新風和睦家醫院。政府會根據推展經驗進一步理順流程及提升用戶體驗，務求更有效地支援市民的跨境醫療需求。