中評現場：澳門回歸25週年新聞中心細節暖

澳門回歸25週年新聞中心設於澳門科學館（中評社 林艷攝） 中評社澳門12月18日電（記者 林艷 郭至君）庆祝澳门回归祖国25周年大会暨澳门特别行政区第六届政府就职典礼12月20日將在澳門舉行，國家主席習近平今日將抵達澳門視察並出席有關活動。此次盛會活動吸引了海內外媒體高度關注，不少媒體記者已於昨日抵達澳門，位於澳門科學館的新聞中心也在今日上午正式啟動運行。



大會新聞中心從今日至20日將為參與25週年活動的媒體記者提供服務，中心內設有140個記者可用的工作座位，記者憑藉採訪證即可進入到新聞中心工作。接下來三天，參與各場活動的媒體記者也將會在此統一集合後再出發到活動地點。



今天上午10點，中評社記者第一時間走訪了剛剛啟動的大會新聞中心，現場隨處可見的暖心細節安排令人印象深刻。位於新聞中心正中央的大屏幕上正播放著媒體記者下午參加迎接的集合時間，一旁的佈告欄上不僅貼有中英文雙語版採訪公告，還有一個醒目的時鐘，方便記者一抬頭就能看到時間。同時，新聞中心還備有無線WIFI以及打印機、傳真機、排插等設備，甚至就連安全急救箱也都準備好了，以備記者不時之需。澳門新聞局工作間也特別進駐新聞中心，以便隨時為媒體記者提供資料及回答查詢等。此外，會議中心還為媒體記者提供了簡便餐飲。



中評社記者看到，媒體記者上午已陸陸續續到達新聞中心開始作業，為此次盛會提供直播公共訊號的中央廣播電視總台特別在新聞中心外搭設了工作棚，中國電信和澳門電訊信號車保障車也停靠在外隨時提供信號服務。

