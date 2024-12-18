海洋公園推大熊貓盛典活動　增沉浸式互動體驗

海洋公園推出新一輪“玩轉冬日園”活動，有多個大熊貓打卡點。大公報 中評社香港12月18日電／大公報報導，海洋公園周六起推出新一輪“玩轉冬日園”大熊貓盛典活動，焦點包括全新的“大熊貓‘竹’夢之旅”體驗館，透過AR技術及3D投影等為遊客提供沉浸式體驗，並設置6米高的“‘熊’抱聖誕樹”、巨型充氣“至萌‘大’熊貓”等打卡點。海洋公園期望新一輪大熊貓活動，能吸引更多旅客來訪。



海洋公園由本月7日至明年1月1日期間推出冬日節慶活動，新一輪活動周六登場，增設一系列與大熊貓相關項目，例如人工湖夜晚設大熊貓光影匯演，山下園區加入全新互動景點AR體驗館──大熊貓“竹”夢之旅。園內餐廳亦會推出一系列大熊貓造型食品，商店會售賣聖誕大熊貓主題商品。



新增的AR體驗館“大熊貓‘竹’夢之旅”內提供多項可互動體驗，例如場內設電子花墻，當經過時便會顯示大熊貓剪影；參觀者站在指定位置的探測器前互動，可自由縮放大熊貓模型；遊客亦可在場館內與AR大熊貓拍照留念。



海洋公園行政總裁黃嗣輝昨日表示，中央贈港大熊貓“安安”和“可可”與公眾見面後，已有數萬人次入園參觀，最少一日亦有數千人，有信心6只大熊貓會帶動公園人流和業績，期望聖誕節及大熊貓主題活動可進一步吸引遊客入園。



園內的大熊貓相關產品已增至逾300款，黃嗣輝表示，相關生意較以往增加不少，逾千元的仿真大熊貓寶寶的旗艦產品及60元盈盈育兒布偶，首批貨一推出便很快售罄。配合廠商產能，公園推出“超人家姐熊貓毛公仔”時，改用預售方式，目前預訂單最快輪候到明年一月才可取貨。他期望銷情隨著“安安”、“可可”及雙胞胎寶寶和市民見面得到進一步增長。