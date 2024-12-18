科大牽頭國際項目　研製多功能機械人助探月

科大昨日公布，正式通過國家航天局遴選，獲委任領導“嫦娥八號”多功能月面作業機械人暨可移動充電站國際合作項目。圖為“嫦娥八號”探測器模擬效果圖。（大公報） 中評社香港12月18日電／大公報報導，香港科技大學（科大）昨日（17日）公布，正式通過國家航天局遴選，獲委任領導“嫦娥八號”多功能月面作業機械人暨可移動充電站國際合作項目。科大將領軍海內外航天專家團隊，研製具靈巧操作及移動充電設備的多功能月面機械人，為國家探月任務作出貢獻。科大校長葉玉如表示，對參與嫦娥八號國際合作項目引以為傲，科大正研發的“高分辨率全球溫室氣體探測”項目，未來亦有望於中國空間站應用。



港方領軍的機械人總重量達100公斤，能在月球極端環境下進行科學探測、儀器布置和安裝等任務，並將配備移動無線充電功能，為不同月面設備充電，以提升月球探測和協同作業能力，推動深空探測領域的技術發展，助力未來月面建設國際月球科研站拓展科學研究。



採用中國航天質量保證體系



科大校長葉玉如表示：“航空航天工程學是科大重點發展領域之一，繼去年八月成功發射了香港高教界首顆高分辨光學衛星，科大專家團隊正研發的‘高分辨率全球溫室氣體探測’項目，未來亦有望於中國空間站應用。我們對參與嫦娥八號國際合作項目亦引以為傲，這個項目標誌著科大在航天深空探索領域踏上重要里程。我們將繼續發揮在航天領域的領先科研優勢，為國家航天事業作出貢獻。”



項目負責人、科大太空科學與技術研究院院長於宏宇介紹，團隊需要攻克多個重大挑戰，“面對極端低溫環境，研發過程需兼顧先進材料以及溫度管理系統的運用，確保機械人的可靠性；月面缺乏衛星導航系統，設計時需克服定位、導航、自主運動和操作控制的技術挑戰；同時，機械人必須保持輕巧。團隊成員將利用各自優勢，合作研製一個糅合創新技術的機械人，同時項目將採用中國航天的質量保證體系，確保圓滿完成國家交托的任務。”

