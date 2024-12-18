香港土拓署新系統　解讀航空照片助土地規劃

土拓署宣布，月底將使用全新“數碼航空照片解讀系統”。（來源：大公網） 中評社北京12月18日電／據大公網報導，今年是本港出現首張航空照片的100周年，土木工程拓展署轄下土力工程處昨（17日）宣布，本月底將使用斥資650萬元研發的全新“數碼航空照片解讀系統”，讓傳統紙本航空照片全面轉化為三維數碼數據和影像，以建立三維數碼模型，解讀和測繪地形，便利評估山泥傾瀉災害及追溯斜坡和地形的變化，有助斜坡安全管理和土地規劃。政府部門及參與政府工程項目的工程人員可率先使用系統。



處方表示，航空照片有助工程人員繪制地質岩土圖、編制人造斜坡紀錄册及天然山坡山泥傾瀉紀錄册、確定土地發展歷史及協助規劃與管理土地，但過往工程人員需親身到訪航空照片圖書館取用，並使用儀器解讀照片。



處方表示，系統的研發費用為650萬元，由政府創新及科技基金提供。政府部門及參與政府工程項目的工程業界人員，將可率先使用，系統具備多項好處，包括中央化管理、方便省時、分享共用、提高效率及環保等。



處方又說，系統配合政府推廣創新科技及推動香港發展為智慧城市，同時為岩土工程從業員提供更便捷有效的方式，解讀航空照片，提升斜坡安全管理成效，有助應對極端天氣的挑戰。