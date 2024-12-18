城大夥中國科學院研弱視新藥

中評社北京12月18日電／據大公網報導，治癒弱視的創新性藥物將誕生。中國科學院香港創新研究院再生醫學與健康創新中心（CRMH）與香港城市大學團隊聯合研發出藥物Neu－001，於今年10月獲得美國食品藥物監督管理局（FDA）新藥臨床試驗申請（IND）批准。



研究有望突破傳統弱視治療中6至8歲“關鍵期”限制，為兒童患者帶來治癒弱視的希望。此外，Neu－001也是InnoHK項目中首個獲得FDA許可的化學創新藥。



弱視，又稱懶惰眼，是一種視力發育障礙性疾病，它發生在一只眼睛的視力比另一只眼睛弱時，導致大腦偏向使用較強的那只眼睛，並抑制較弱的那只眼睛。不及時治療可能導致永久性視力損傷。



療程短且療效持久



由於弱視是視神經發育的停滯，因此缺乏有效的藥物治療手段。目前，弱視主要治療方法包括遮蓋療法（即遮蓋健康眼）、佩戴矯正眼鏡以及視覺訓練，但成功率並不穩定，且對超過關鍵發育期（通常為6－8歲）患者或症狀嚴重者療效下降。



針對現有治療方法的局限性，CRMH中心Micky Tortorella教授和香港城市大學賀菊方教授團隊策略性地研發出一種創新型小分子藥物─Neu－001，該藥物基於全新作用機制和化學結構開發，在弱視治療領域具有突破性創新。



Neu－001通過作用於視覺皮層來增強神經可塑性，表現出治療兒童及成人弱視的顯著潛力。此外，臨床前研究結果表明，該藥物還具有療程短且療效持久的特點，大大突破了“遮蓋療法”效果不穩定的限制。