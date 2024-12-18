除夕夜特別交通安排　李家超：確保旅客過關

除夕夜羅湖口岸服務時間將延至元旦日凌晨二時。（來源：大公網） 中評社北京12月18日電／據大公報報導，本港今年除夕夜將會有煙花匯演，料吸引大批旅客。行政長官李家超昨日表示，除夕夜會有多項通關及交通特別安排，不同部門已準備就緒，確保各環節運作暢順，令訪港旅客有優質體驗，會“心思思”想再來香港。港鐵昨日宣布，將於周五起加強服務，多條本地鐵路線將於平安夜及除夕通宵行駛。



羅湖口岸跨年延至凌晨2時關閉



李家超昨日出席行會前表示，恢復深圳來港“一簽多行”安排後，周末由深圳來港旅客增加了兩至三成，預料趨勢會延續至聖誕及新年，除夕煙花會吸引到大量旅客來港。他提到，除夕夜有多項特別安排，包括羅湖口岸服務時間延至元旦日凌晨2時，深圳灣、落馬洲及皇崗口岸會保持24小時服務。政府會增加人手及靈活調配，令關口或市面都暢順及有序，而大部分港鐵路線會在當天通宵行駛，當局亦會安排特別的巴士路線，確保旅客可更方便回到內地。



優質體驗令旅客“心思思”再來港



李家超續稱，不同部門已準備就緒，包括政務司司長上星期已召開跨部門小組會議等。政府和相關機構及旅遊業界會密切聯繫，做好人群管理、信息發放，確保各項接待旅客環節運作暢順，令旅客有優質體驗。業界亦已做好準備，利用今次黃金機會增加更多不同活動，開拓商機及增加旅客體驗，讓他們有良好經歷，會“心思思”再來港。