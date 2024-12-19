快評：馬英九第3次訪陸　有多項特別之處

中評社快評／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤昨天在哈爾濱會見國民黨前主席馬英九及參加海峽兩岸青年冰雪節的部分台灣嘉賓代表，轉達中共中央總書記習近平的問候。宋濤和馬英九在會見時都強調堅持“九二共識”、反對“台獨”，促進兩岸交流合作，等等。



今次是馬英九第三次大陸行，有多項特別之處。媒體留意到，宋濤和馬英九一行會見時，京、蘇、浙、滬、粵、魯、閩、黑8省市台辦主任列席作陪，這是比較少見的情況，突顯大陸方面對馬英九一行此訪的重視和對兩岸交流的重視。



今次是馬英九第一次踏足東北。東北是熱血河山，那裡有白山黑水，林海雪原。宋濤在會見時提及“祖國疆域的遼闊”、“祖國地大物博”、“放眼全球，風景這邊獨好”。相信馬英九這次能有更深感受。



為了迎接馬英九一行的到來，黑龍江方面一個月前就開始準備工作，省台辦、國台辦的人員，加上四所大學的學生志願者，陣仗相當可觀。馬英九一行在黑龍江的行程除了將出席海峽兩岸青年冰雪節，還將參訪侵華日軍731部隊罪證陳列館，這是重要安排。



馬英九文教基金會日前剛邀請七所大陸高校師生團訪台，行程結束不久，馬英九即再度率台灣青年學子赴大陸參加交流活動，行程自18日起，至26日，參訪團預定參訪黑龍江哈爾演、四川成都等地。馬英九的目標和信念明確，即以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。



我們也相信，兩岸關係嚴峻，兩岸青年多交流，將能減少衝突發生的機會。祝願馬英九與“大九學堂”的學員們此訪順利，收穫滿滿，達到預期目標。