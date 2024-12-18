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鄧炳強率國安教育參訪團赴京考察
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2024-12-18 17:04:44
中評社北京12月18日電／據大公網報導，保安局局長鄧炳強今日（18日）率領由特區政府主辦的國家安全教育參訪團到北京考察，團員為在2024／25全港學界國家安全常識挑戰賽中取得佳績的學生。參訪團旨在讓學生瞭解國家的歷史文化和最新發展。
鄧炳強12月21日返港。他離港期間，保安局副局長卓孝業署任保安局局長。
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