普京：若美部署中程導彈　俄將解除同類限制

中評社北京12月18日電／據大公網報導，俄羅斯總統普京16日出席俄羅斯國防部擴大會議時表示，如果美國開始部署中程導彈，俄方也將解除部署此類武器的限制。俄防長別洛烏索夫警告說，美國及其盟友與俄羅斯的對峙持續升級，俄方必須做好未來10年與北約在歐洲發生軍事衝突的準備。



普京表示，美國擬在前沿區域部署射程在5500公裡範圍內的高精度陸基打擊系統，俄方對此表示擔憂。在美國退出《中程導彈條約》後，俄方單方面履行相關條款，如果美國開始部署此類武器，俄方將解除相關限制。普京表示，美國和西方國家仍試圖繼續保持其全球主導地位，繼續將其所謂的規則強加給國際社會，俄羅斯不得不對此作出回應。他指出，美國繼續向烏克蘭提供軍事援助，圖謀讓衝突進一步升級。



普京說，現代化武器在俄戰略核力量中的占比已達95%；俄方將確保“榛樹”高超音速彈道導彈在不久的將來實現量產。別洛烏索夫表示，俄軍必須做好未來10年與北約在歐洲發生軍事衝突的準備，並補充說，挑起戰爭的將是美國領導的軍事集團，而非俄羅斯。俄戰略導彈部隊司令卡拉卡耶夫16日首次公開證實俄方正在研發新型洲際彈道導彈“奧西納”，並表示如果外部威脅加劇，俄方或將加大先進導彈試驗力度。