俄軍三防司令在莫斯科遭烏暗殺

中評社北京12月18日電／據大公網報導，當地時間17日，俄羅斯首都莫斯科一棟住宅樓附近發生爆炸，俄武裝力量輻射、化學和生物防護部隊（三防部隊）司令基裡洛夫中將及其助手當場死亡。烏克蘭國家安全局宣稱對爆炸事件負責，並指控基裡洛夫“曾下令對烏軍使用化學武器”。俄方將此次事件定性為恐怖襲擊，並表示將進行報復。俄外交部發言人扎哈羅娃說，基裡洛夫致力於揭露美西方和北約的罪行，例如美軍在烏克蘭進行生物實驗。



當地時間周二早上6點多，莫斯科梁贊大街一棟住宅樓入口處發生爆炸，導致基裡洛夫及其助手死亡，附近建築物一樓至三樓窗戶玻璃被震碎，多輛汽車受損。事發地點距離克里姆林宮僅7公里。據俄媒報導，爆炸裝置放在現場一輛電動滑板車上，通過遙控裝置引爆。俄羅斯衛星通信社稱，爆炸物的威力相當於200克TNT；塔斯社稱，爆炸物威力相當於300克TNT。俄聯邦偵查委員會已就此次事件刑事立案，並將其定性為恐怖襲擊。



烏克蘭軍方在社交媒體上宣稱，針對基裡洛夫的炸彈襲擊是烏國家安全局的一次特別行動。消息人士透露，爆炸發生時，基裡洛夫和他的助手正打算進入住宅樓。烏國家安全局發表聲明稱：“基裡洛夫是一名戰犯，也是一個完全合法的（襲擊）目標，因為他下令對烏軍使用違禁化學武器。”



基裡洛夫遇害前一天，烏國家安全局16日指控他涉嫌在烏境內“大規模使用違禁化學武器”，但並未提供證據。



多次揭美軍在烏做生物實驗



《紐約時報》稱，54歲的基裡洛夫是俄烏衝突發生以來，在戰場以外死亡的最高級別俄羅斯軍官。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫17日警告說，基輔的軍事政治領導層必將因謀殺基裡洛夫而遭到報復。俄羅斯國家杜馬議長沃洛金說，對基裡洛夫的暗殺再次表明烏克蘭是一個“恐怖主義國家”。扎哈羅娃表示，基裡洛夫多年來致力於揭露美西方和北約的犯罪行為，包括北約在敘利亞使用化學武器、美國在烏克蘭進行生物實驗等。