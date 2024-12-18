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中方願向瓦努阿圖地震救災提供緊急援助
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2024-12-18 17:29:05
中評社北京12月18日電／據新華社報導，國家國際發展合作署新聞發言人李明18日表示，中方對瓦努阿圖地震造成的人員傷亡和財產損失深感痛心，表示慰問。中方願根據瓦方需要提供緊急援助。
據報導，南太平洋島國瓦努阿圖附近海域17日發生7.2級地震，首都維拉港震感強烈，部分建築物損壞或倒塌。
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