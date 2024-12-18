中代表：希望敘盡快實現和平恢復穩定

中評社北京12月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽17日在安理會敘利亞問題公開會上表示，近期敘利亞局勢發生重大變化，中方對此高度關注，希望敘利亞盡快實現和平、恢復穩定，中方願為此發揮建設性作用。



耿爽強調，當務之急是穩定敘利亞安全形勢。中方呼籲敘利亞有關各方保持冷靜克制，避免採取刺激局勢升級的行動，防止引發新的衝突。各方有義務採取措施，杜絕一切針對平民的襲擊，保護外交機構和外國公民的安全。中方希望敘利亞的國家機構保持正常運轉，為恢復社會秩序創造條件，希望有影響力的國家特別是地區國家為穩定敘利亞局勢發揮建設性作用。中方對近日以色列持續對敘發動空襲並聲稱將在戈蘭高地擴建定居點表示嚴重關切，呼籲以方停止上述行動。



耿爽表示，中方支持敘利亞落實安理會第2254號決議，按照“敘人主導、敘人所有”原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到重建國家方案。國際社會要切實維護敘利亞的獨立、統一、主權和領土完整，尊重敘利亞的民族宗教傳統，讓敘利亞人民自主作出決定。中方支持聯合國積極發揮斡旋作用，支持聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒開展工作，推動各方通過對話協商，達成兼顧各方利益的安排。



耿爽強調，未來的敘利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力。敘利亞領土不得被用於支持恐怖主義，威脅其他國家安全。在反恐問題上，各國有義務打擊包括“東伊運”在內的所有安理會列名的恐怖組織。國際社會應當充分吸取教訓，不能奉行雙重標準，不能搞選擇性適用。