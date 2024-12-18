青海茫崖：“最孤獨城市”裡的科幻旅程

中評社北京12月18日電／據新華社報導，在遙遠的柴達木盆地西北部，有一座孤獨而神秘的小城。茫茫戈壁之上，這座小城被大片無人區包圍，方圓200公里之內沒有相鄰的城市，這就是被稱為我國“最孤獨城市”的青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市。



之所以稱為“最孤獨城市”，是因為茫崖和周邊的城市相隔太遠，最近的新疆若羌縣，到茫崖距離250多公里，而省會西寧市，距離茫崖1200多公里。茫崖就這樣孤獨地矗立在戈壁之上，卻成為連接青、疆、甘三地的重要節點。



從格爾木乘車奔向西北，戈壁、雅丹、沙漠、鹽湖……柴達木盆地的豪邁與遼闊在這段路上體現得淋漓盡致。



江蘇遊客朱寶婭已經是第二次來到茫崖了，作為一名資深的自駕愛好者，她越來越喜歡這座孤獨的小城。“這裡的天空和大地都是最原始的狀態，尤其是火星營地，寸草不生的地表，不時揚起的風沙，這些獨特的環境讓我產生了走出地球的感覺。”朱寶婭說。



茫崖市委宣傳部副部長郭准瑋介紹，茫崖地區由於地殼運動及氣候變化，叠加地表植被稀少，雅丹地貌廣布，地表呈現出與其他地區不同的顔色與狀態，因而被稱為“地球上最像火星的地方”。茫崖也利用這一獨有地貌，大力發展特色旅遊產業，開發了多個旅遊項目，火星營地項目就是其中之一。



“你將以探索火星並執行火星任務的探索者身份，跟隨宇航員完成本次火星探險，你準備好了嗎？我們即將開始火星奇幻之旅。”福建遊客顔桂龍在領取了導航設備之後，開啟了自己的“火星探索之旅”。



塔爾西斯高原、火星雄獅、厄俄斯峽穀、大瑟提希高原……在這片區域，遊客能看到很多火星上的地名，儼然是一個“微縮版火星”。