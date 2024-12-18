喀麥隆舉辦“西南文化節”

中評社北京12月18日電／據新華社報導，12月13日至15日，喀麥隆西南大區的西南酋長大會組織以“和平、文化復興、社會凝聚力和投資促進”為主題舉辦西南文化節，演員們將舞蹈、音樂和戲劇結合在一起，把當地的傳統文化展現給觀眾。