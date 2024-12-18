內蒙古：銀匠蘇雅拉巴有着“匠心夢”

中評社北京12月18日電／據新華社報導，蘇雅拉巴圖是內蒙古鄂爾多斯市級非遺項目蒙古族傳統銀飾製作技藝的代表性傳承人。純手工打造的銀飾工藝品精細、造型獨特，每一件都蘊含著匠人對技藝的傳承與熱愛。銀飾銀器的手工製作要經過熔銀、鍛打、雕花、清洗等工藝流程。蘇雅拉巴圖把家鄉的文化符號展現在每一件作品中，使其成為傳承民族文化、講述家鄉故事的珍貴載體。



