﻿海外華媒走進山西　感受華夏之魂

中評社北京12月18日電／據大公報報導，16日，40餘位海外華文媒體主要負責人，共同參訪山西臨汾壺口瀑布景區與洪洞大槐樹尋根祭祖園，感受“黃河之心、華夏之魂”的震撼。



九曲黃河，壺口段水勢磅礴最為震撼。氣吞山河的《黃河大合唱》展現出中華兒女誓死保家衛國的英雄氣概，黃河壺口瀑布最能體現中華民族之魂。當天，參訪團來到山西吉縣黃河壺口瀑布景區，這裡出現今冬首次流凌，宛若一朵朵白色的花瓣落在河面上。見此奇景，參訪團興奮不已，拍照打卡，合影留念。



“人未近，先聞聲。當我真正看到黃河壺口瀑布，有熱淚盈眶的感覺，這是華夏兒女心中的認同感和文化自信。”新加坡新馬傳媒記者周芷焓說：“多少個震撼都無法表達我的心情，我們新馬傳媒願意做橋梁，將更多的山西歷史，中國文化講給海外聽。”菲律賓華商縱橫傳媒社長黃棟星慨嘆：“黃河之水奔騰壯闊，山西深蘊著中華文化的精粹，短短的兩三天參觀，我強烈地感受到‘民族脊梁’的基因，為山西，為臨汾點贊。”



“問我祖先在何處，山西洪洞大槐樹。”元末明初，洪洞大槐樹下發生了中國歷史上規模最大、歷時最長、範圍最廣的官方移民，賦予了山西臨汾“華人老家”的根祖情結。洪洞大槐樹尋根祭祖園位於山西省洪洞縣，是全國唯一以“尋根”和“祭祖”為主題的民祭聖地。如今的大槐樹移民子孫繁衍遍布各地，臨汾被世界華人當成家、稱為祖、看作根。



“這裡不僅是尋‘根’的地方，更是傳承和弘揚民族文化的重要場所。”韓國中外通訊社副總編孫文明說，夜游大槐樹也是一次難忘的心靈之旅，“它不僅讓我找到了自己的‘根’，更讓我深刻體會到了中華民族的精神內涵和文化底蘊，我會用手中的相機記錄這一切，把它傳播到國外，讓身邊更多在外的華人和外國友人更深入的瞭解中國。”