中國放寬過境免簽　停留時間延至10天

中評社北京12月18日電／據大公報報導，國家移民管理局17日發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。符合條件的俄羅斯、英國、美國等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省區市60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，並在規定區域停留活動不超過240小時。



專家表示，港澳作為國際郵輪的重要母港，外國遊客乘郵輪抵達港澳後能免簽進入內地，將極大推動港澳旅遊和經濟發展，成為更具吸引力的旅遊和投資地，“免簽效應”可望帶來新機遇新動能。



外交部引用四句詩詞 歡迎外國友人“種草”中國



據國家移民管理局黨組成員、副局長毛旭介紹，新政策增加山西太原武宿國際機場口岸，江蘇蘇南碩放、福建福州長樂、海南海口美蘭、三亞鳳凰國際機場口岸等21個口岸為240小時過境免簽人員入境口岸，適用口岸由原有39個增加至60個。



公告指出，全面放寬優化後240小時過境免簽政策進一步擴大停留活動區域。政策適用省份由原有的北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、雲南、陝西19個省（區、市），增加山西、安徽、江西、海南、貴州5省，合計24個省（區、市）。



允停留活動區域內跨省域旅行



新增的5省中，過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省；在山西省停留活動區域為太原、大同市；在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。另將福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西壯族自治區停留活動區域擴大至南寧、柳州、桂林、梧州和北海等12市行政區域。通過過境免簽政策來華的外國人可在上述24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。