前11月來華外國人逾2900萬人次

中評社北京12月18日電／據大公報報導，國家移民管理局黨組成員、副局長毛旭17日在移民局新聞發布會上介紹，近年來，國家移民管理局聚焦推進更高水平對外開放，持續推出一系列靈活、便利的外國人來華政策，不斷優化口岸簽證、過境免簽、區域性入境免簽等政策，會同外交部擴大單方面免簽、互免簽證範圍，會同文化和旅遊部、商務部等相關部門提升外籍人員在華出行、支付、通訊、住宿便利度，有力促進了中外人員交往和交流合作，帶動了旅遊、交通、餐飲等相關產業發展。



他指出，據國家移民管理局最新統計，今年1月至11月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2%；其中通過免簽入境1744.6萬人次，同比增長123.3%。今年以來，72／144小時過境免簽政策在境內外廣受歡迎，反響熱烈，適用此政策來華外國人數量同比上升132.9%。



毛旭表示，下一步，國家移民管理局將積極會同文化和旅遊部、商務部等有關部門和地方政府抓好過境免簽政策的落地實施，統籌發展和安全、活力和秩序、服務和管理，釋放政策紅利，激發市場活力，切實提升過境免簽人員的入境便捷度、生活便利度和政策知曉度，吸引促進更多外籍人員來華旅遊、商貿、訪問交流。同時，深入推進移民管理領域制度型開放，推行更大範圍、更寬領域、更深層次的開放政策，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。