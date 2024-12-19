中評鏡頭：澳門回歸25週年 花團錦簇展魅力

澳門市政署於氹仔龍環葡韻設“回歸的旋律”主題花展（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月19日電（記者 郭至君 林艷）為慶祝澳門回歸祖國25周年，澳門市政署於氹仔龍環葡韻設“回歸的旋律”主題花展，本次花展的主題為“回歸的旋律”，以祥紋為主要構成元素，用各色大麗花為主題花，配襯其他品種花卉，以絢麗大方的花卉營造視覺上的張力。中評社記者在現場拍攝時看到，很多澳門市民和遊客都紛紛來此打卡留念，很多遊客都讚歎花展的顏色絢爛，層次豐富，適合“擺pose，出大片”。



花展還巧妙地設置了六個打卡節點和多個精緻的花境，代表樂章和旋律的花卉從四面八方匯集到花展的主要廣場，在拱門上彙集成“金色的回歸旋律”，在拱門前匯聚成一片繁花似錦的花境。整個花展如同一首樂章，從序曲到高潮，令觀展體驗層層遞進，節奏豐富，展現對“活力澳門”欣欣向榮的嚮往。展場中的荷花以其純潔與希望的寓意，為整個慶典增添一份雅致，與大麗花的絢麗交相輝映，呈現出“文化澳門”的多元魅力。



據介紹，澳門市政署組織了澳門本地的小學及幼兒園師生，一同協助回歸花展的花卉種植及佈置，透過身體力行參與社區綠化科普活動，寓意年青一代共同建設特區，親手為澳門回歸祖國25周年送上別具意義的賀禮。



“回歸的旋律”主題花展的展期至明年1月5日，期間也會在全澳多處擺放節慶花壇及綠化裝飾擺設，並安排流動演出與市民及旅客互動，共享節慶喜悅。