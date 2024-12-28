中評深度：胡偉星談澳門發展與啟示

胡偉星教授出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮（受訪者提供） 中評社澳門12月28日電（記者 郭至君）今年是澳門回歸祖國25週年，中評社記者日前專訪了澳門大學社會科學學院院長胡偉星，請他就澳門回歸四分之一個世紀以來“一國兩制”實踐的成果與啟示、澳門經濟的未來發展、橫琴粵澳深度合作區的意義與作用、未來澳門如何進一步吸引人才等問題詳談了自己的見解。以下是專訪全文：



中評社記者：您認為，回歸25年來，“一國兩制”給澳門帶來怎樣的變化和發展？



胡偉星：這25年來，澳門的成就是有目共睹的，社會大局和諧穩定，憲制民主有序推進，經濟持續快速發展，民生逐步改善提升，治理體系日益完善。



第一，從政治制度來說，澳門回歸後牢牢地樹立了憲法和基本法所確立的特別行政區的憲制秩序，“一國兩制”制度體系和在基本法基礎上建立的治理機制不斷完善，中央全面管治權得到了堅定維護，澳門特別行政區的高度自治權得到了正確行使，而且中央全面管治權和特區高度自治權有機結合，澳門特別行政區有效地維護了國家主權、安全和發展利益，全面落實了“愛國者治澳”的基本原則，使特別行政區的管治權牢牢地掌握在愛國者手中。



與香港不同，回歸以後的澳門治理架構（立法機構和司法機構），根據《基本法》都做了適當的調整和重組，更加符合澳門的實際情況。澳門早在2009年就制定出台了《維護國家安全法》（“國安法”），2023年又對“國安法”進行修訂。修訂以後的“國安法” 完善了澳門維護國家安全體系所需的配套立法和執法工作機制，使其更加具有實操性，能夠凝聚社會共識，更好貫徹落實總體國家安全觀，更好融入國家發展大局。

