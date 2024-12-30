中評深度：駱偉建談澳門的成功實踐

澳門大學教授，前憲法和基本法研究中心主任駱偉建談澳門回歸的發展（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月30日電（記者 郭至君）今年是澳門回歸祖國25週年，中評社記者日前專訪了澳門大學教授，前憲法和基本法研究中心主任駱偉建，請他就澳門回歸四分之一個世紀以來“一國兩制”給澳門帶來的變化、澳門經濟適度多元化的未來發展、橫琴粵澳深度合作區的意義與作用、未來澳門如何進一步吸引人才等問題詳談了自己的見解。駱偉建曾參與澳門特區基本法起草委員會秘書處工作，出任中葡聯合聯絡小組中方代表、澳門特區籌備委員會委員，2001年在澳門大學法學院任教至今，2009年獲澳門特區政府頒授專業功績勳章。以下是專訪全文：



中評社記者：您自1988年從事澳門基本法起草任務起，見證澳門從一個默默無聞的小城市到具有世界影響力國際化城市的轉變過程。您認為回歸25年來，“一國兩制”給澳門帶來怎樣的變化和發展？



駱偉建：澳門在“一國兩制”方針的政策指引下，按照“一國兩制”的宗旨，維護國家的主權、安全、發展利益。要保持我們的社會穩定和經濟發展，進行了成功的實踐，所以這樣成功的實踐其實帶來了澳門社會巨大的變化。



第一，澳門的發展空間變大了，從回歸之初的22平方公里到現在有了33平方公里，從過去沒有水域，到現在有了85平方的水域管理許可權。為了進一步能夠幫助澳門實行經濟適度多元，現在又設立了橫琴粵澳深度合作區，又擴大了160平方公里，讓澳門參與管理。這個變化反映了在“一國”原則之下，只要有利於澳門的長遠發展，國家都會給予大力支持，這也反映了“一國兩制”具有生命力，它是靈活的，也是我們“一國兩制”的優勢。



第二，澳門整體社會環境發生了巨大的變化，或者說它變得更加美麗。可能25年前來到澳門，如果要打卡拍照的話，衹有葡京酒店，但是今天再來澳門，要打卡的地方就很多了，金碧輝煌的建築越來越多，環境越來越越美，交通也更加發達。這些成果都離不了“一國兩制”的實踐，也離不了與內地的合作，澳門融入國家發展大局才有了今天面貌的變化。



第三，澳門也變得越來越強壯了，它的能量越來越大了。它的經濟實力從過去的一個不夠發達的地區到現在國際上的“金名片”。如果講實際購買力的話，福布斯評價澳門人均購購買力的GDP僅次於盧森堡，排在世界第二。過去澳門剛回歸的時候，GDP衹有500億多一點，現在則有3600多億，再加上我們居民的口袋也鼓鼓的，月平均收入過去是5000元，現在是20000元……可以用很多的資料來說明澳門確實變得越來越強大了，這也是在“一國兩制”下取得的。



第四，澳門居民的生活跟過去比有了極大的改善，這是經濟發展的結果。從出生到就學到工作到養老，人生中整個鏈條的每一個步驟實際上在澳門都得到了很好的保障，比如澳門連續多年的現金分享在世界上也是很少見的。居民的獲得感、幸福感有了極大的提升，大家都認為今天的生活比過去變得更好，這是可以看得見摸得著的變化。

