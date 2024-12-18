本田和日產探討經營合併 或成全球第三大集團

中評社香港12月18日電／共同社18日獲悉，本田公司和日產汽車公司擬朝著經營合併啟動磋商，正就此展開協調。雙方將探討成立持股公司，將本田和日產置於旗下。若能實現，預計將成為全球第三大汽車集團，汽車銷量僅次於豐田汽車集團和德國大眾（VW）集團。與日產組成企業聯盟的三菱汽車未來的加入也納入了考慮範圍。



本田和日產力爭共享車輛開發技術等經營資源，提升競爭力。兩家公司迄今在純電動汽車（EV）領域等推進了戰略合作磋商。在中長期有望壯大的EV市場，美國特斯拉和中國車企佔據了主導地位。日本車企起步較晚，正力圖扭轉局面。



本田社長三部敏宏18日早晨接受媒體採訪時稱：“包括合作在內目前正展開探討，也在磋商其他可能性，但尚未有所決定，也沒有正式公佈的消息。如果有決定下來的事項，會發佈消息。”本田、日產及三菱汽車三方表示，“正在就集各家之所長，未來開展合作展開各種討論，但尚未決定。”



本田和日產3月宣佈將就合作事宜展開討論。雙方摸索了在充實功能或服務時至關重要的車載軟件的合作、EV基礎零部件的通用等。8月宣佈三菱汽車將加入合作磋商。



另一方面，日產因在美國和中國等銷量低迷而業績惡化，不得不在全球裁員9000人。日產的經營重整走向也可能對合併磋商造成影響。



2023年的全球銷量本田為398萬輛，日產為337萬輛。雙方合計超過700萬輛，規模僅次於豐田集團的1123萬輛和大眾集團的923萬輛。