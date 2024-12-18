美議員敦促拜登政府停止向以色列提供進攻武器

中評社香港12月18日電／半島電視台消息，美國20名民主黨議員敦促拜登總統政府停止向以色列轉讓進攻性武器，並指出，以色列政府沒有遵守美國要求更多援助進入加沙的要求。



美國國會議員周二致國務卿安東尼·布林肯的一封信中呼籲華盛頓堅持自己的法律，限制對犯有戰爭罪的國家提供軍事援助並阻止美國支持的人道主義援助。



信中寫道：“我們認為，繼續向以色列政府轉讓進攻性武器會延長巴勒斯坦人民的苦難，並危及我們自己的國家安全，因為這向世界傳遞了美國將有選擇地適用其法律、政策和國際法的信息。”



信中還說，如果不採取行動，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡對加沙的戰爭將延長，“在國際舞台上孤立以色列，並在該地區造成進一步的不穩定”。



這封信由薩默·李和格雷格·卡薩爾牽頭，後者最近當選為明年國會進步黨團主席，接替普拉米拉·賈亞帕爾。



這一努力不太可能說服拜登和布林肯改變路線，他們曾多次承諾“堅定地”支持以色列。但它強調了美國政府在中東政策上持續面臨的進步壓力。



這還強調了卡薩爾在成為有影響力的進步黨團主席之前對以色列的批評。



國會聲明重點關注拜登政府10月對以色列的最後通牒，當時，美國官員在一封信中警告以色列，要求在30天內讓人道主義援助流入加沙，否則將面臨後果。



儘管幾個人道主義組織表示，以色列未能滿足華盛頓為改善加沙局勢而提出的條件，但拜登政府在最後期限後表示，它將繼續向以色列提供武器。



議員們寫道，“雖然以色列在某些領域取得了名義上的進展，但它絕大多數未能達到政府自己信中規定的最低標準。”



例如，美國官員要求允許350輛救援卡車進入被圍困的巴勒斯坦領土。但在30天期間，平均每天衹有42輛卡車獲准進入加沙。



事實上，人道主義組織——包括挪威難民理事會、樂施會、難民國際和拯救兒童組織——指責以色列在美國發出警告後採取了“嚴重惡化當地局勢的行動，特別是在加沙北部地區”。



這些組織在上個月的聯合聲明中表示：“以色列未能遵守其盟友的要求，導致加沙巴勒斯坦平民付出慘重代價。”



令人窒息的以色列封鎖給加沙帶來了致命的饑餓。據當地衛生部門稱，這場戰爭摧毀了加沙大部分地區，造成45000多人死亡。



聯合國專家和幾個人權組織指責以色列在加沙實施種族滅絕——試圖部分或全部摧毀巴勒斯坦人民。



國際刑事法院上個月對內塔尼亞胡和他的前國防部長約阿夫·加蘭特發出了逮捕令，指控他們在加沙犯下戰爭罪，包括將饑餓作為戰爭武器。



但美國對其盟友的支持始終堅定不移。布朗大學最近的一項研究估計，拜登政府向以色列提供了179億美元，以幫助資助加沙戰爭的第一年。



周二國會的信函恰逢加沙、約旦河西岸和美國巴勒斯坦人提起訴訟，旨在迫使華盛頓停止對侵犯人權的以色列軍隊提供軍事支持。