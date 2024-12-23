中評鏡頭：澳門盛世回歸展 金蓮花煥新生

為慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門回歸祖國25周年，澳門舉辦了“盛世回歸──宏物微觀：澳門當代傑出藝術家展”（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月23日電（記者 郭至君 林艷）為慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門回歸祖國25周年，澳門舉辦了“盛世回歸──宏物微觀：澳門當代傑出藝術家展”。九位澳門傑出的藝術家透過國畫、油畫、水彩、丙烯、速寫、黑纖維筆、電繪及攝影等共超過120幅不同形式的視覺藝術作品，將澳門回歸前後發展的光輝歷程、人文點滴和情愫活現觀眾眼前。參展的當代藝術家包括黎鷹、陸曦、吳衛堅、吳衛鳴、廖文暢、李得之、陳顯耀、區坤健及林子恩。



參展的九位藝術巨匠各擅勝場，更曾於不同時期擔綱澳門郵票設計的重要任務。他們有些細膩描繪龍環葡韻的百年風華、有些則忠實紀錄港珠澳大橋落成的歷史里程碑，這些作品均具有重要的時代意義，同時呼應展覽“宏物微觀”的主題。透過藝術家們匠心獨運的創作視野，觀眾也能從他們的多元作品中，在雙慶年之際以宏觀視角見證時代變遷。



主辦方金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士曾表示，這次展覽帶領觀眾透過本澳九位殿堂級藝術家的非凡視角，重溯澳門發展歷程中的璀璨片段和風土民情，從而拼湊出時代變遷的壯麗圖像；藉此訴說盛世回歸的輝煌故事，分享雙慶之年的喜悅，為國家和澳門獻上美好殷切的祝福。九位大師風格迥異、媒材多樣，展現了這座城市海納百川、相容並蓄的多元化視野，亦讓金沙藝廊再一次發揮作為高規格藝術交流視窗的作用，為本澳及外地的藝術工作者帶來啟迪。此外，大師匠心設計的郵品亦悉數亮相。一枚枚郵票微繪世情，以微觀視角映照宏觀的歷史變遷，並將時代的波瀾壯闊收納於方寸之間，蘊含重要的歷史和文化意義，極具觀賞價值。



參展藝術家之一、澳門美術協會會長兼藝術家陸曦曾說，在澳門回歸25周年這個如此值得紀念的日子里，用作品再次向觀眾呈現對這片土地的熱愛，是藝術家的一種責任。展覽策展人兼藝術家林子恩曾說，“宏物微觀”四字充分體現了九位本澳著名藝術家在方寸天地中所表達的宏圖大志，本次展覽的作品亦生動展示了澳門這座城市如何在歷史的積澱中煥發新生，我們希望通過文化藝術的軟實力，講好澳門故事，並藉此向雙慶回歸這一大日子表示敬意。