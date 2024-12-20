中評鏡頭：澳門官也街 全方位滿足你味蕾

中葡風格結合的官也街（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）澳門是歷史文化名城，擁有值得一觀的文物與建築，酒店和娛樂場林立，除此之外，澳門還有豐富的美食，地道小吃更是多不勝數，各具特色，可以全方位額滿足饕客們的味蕾。而來到澳門氹仔，一定要去官也街逛上一逛，這是葡式風情和中式復古融合的一條街道，也是遊客們好評率極高，強烈推薦的美食一條街，最受歡迎的安德魯蛋塔、老Day牛雜、莫義記雪糕、晃記餅家、咀香園、钜記手信、英記餅家都可以在這裡見到它們的身影。



官也街位處澳門氹仔市中心地帶，長150米，寬5米，是澳門新興的著名景點之一，每年吸引的遊客不計其數。官也街的由來是紀念澳門的第81任總督官也，官也街是澳門首個行人專用區，於1983年6月1日實施，遊人們可以在此盡情停留，邊逛邊吃邊買手信。



中評社記者日前到官也街看到，在許多組團或者自由行的旅客的行程單中，官也街都是他們必須“打卡”的一站，大家都來嘗一嘗經典的葡式蛋撻、入味的牛雜、清爽的抹茶冰淇淋、濃鬱的手打咖啡等著名小吃。不長的一條街上人頭濟濟，歡聲笑語，還有許多打扮的帥氣漂亮的年輕人們在中葡建築融合的這條街上擺出各種各樣的姿勢，留下珍貴的紀念照。