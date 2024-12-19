宋濤會馬英九 轉達習近平總書記親切問候

宋濤12月18日在哈爾濱會見中國國民黨前主席馬英九（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九12月18日下午抵達哈爾濱，展開其第三次訪陸之行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤當天傍晚在哈爾濱會見馬英九及參加海峽兩岸青年冰雪節的部分台灣嘉賓代表。



宋濤首先向馬英九轉達了習近平總書記的親切問候。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，應以國家前途和民族利益為重，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，積極促進兩岸交流合作，持續增進同胞親情福祉，攜手推動兩岸關係發展、維護台海和平穩定，共謀中華民族偉大復興，共創中華民族綿長福祉。



馬英九對習近平總書記的問候表示感謝。他表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應堅持“九二共識”、反對“台獨”，擴大交流合作，增進同胞福祉，共同推動兩岸關係和平發展，讓中華民族在全世界抬頭挺胸。



參加此次會見的大陸方面代表還有中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明，國台辦的多位局長，以及北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、黑龍江等省市的台辦主任。



馬英九將於12月18日至26日三度率團訪問大陸，此行將赴哈爾濱與成都，出席冰雪節等活動並參訪。

