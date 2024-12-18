日本擬設超1千億日元預算用於與英意開發戰機

中評社香港12月18日電／共同社報導，多名相關人士18日透露，日本政府正協調在2025年度預算案中計入1087億日元（約合人民幣51.5億元），作為與英國和意大利共同推進下一代戰機開發的費用。日英意的3家公司已同意設立開展研發的合資公司，負責管理的國際機構“GIGO”也已成立，三國的聯合開發已全面展開。



計入預算的資金將撥付給GIGO，作為戰機機體、發動機等部分的共同設計費用，還將為各種必要的測試做好準備。此外，下一代戰機搭載的中程空對空導彈所需的59億日元開發費也預計將被納入預算。



日本防衛相中谷元正在協調最快明年1月上半月訪問英國，與國防大臣希利舉行會談，磋商推動以2035年開始部署下一代戰機為目標的計劃。他還考慮對GIGO進行實地考察。



GIGO本月在英國南部的雷丁設立，日本前防衛審議官岡真臣就任第一任首席行政官。合資公司由三菱重工業等出資的日本航空機產業振興公司、英國貝宜系統公司和意大利萊昂納多公司組成，承擔戰機的設計、開發及交付工作。



此外，沙特阿拉伯正在摸索參與開發的可能性。英國對沙特的資金實力寄予期望，正在考慮協助培養國防產業與技術人員。但也有意見對沙特的安全措施以及可能捲入衝突的風險表示擔憂。