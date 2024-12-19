中評焦點：澳門熱情歡迎習近平夫婦

國家主席習近平抵達澳門後，在機場發表講話 中評社澳門12月19日電（記者 郭至君 林艷）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12月18日下午乘專機抵達澳門，出席將於20日舉行的慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。



16時許，習近平乘坐的專機徐徐降落在澳門國際機場。習近平和夫人彭麗媛走出艙門，向歡迎人群揮手致意。澳門警察樂隊奏響熱情洋溢的歡迎曲，舞龍舞獅表演喜氣歡騰。舷梯旁，兩名少年兒童向習近平和彭麗媛獻上鮮花。在澳門特別行政區行政長官賀一誠和夫人鄭素貞陪同下，習近平和彭麗媛同前來迎接的人員親切握手。數百名澳門青少年和各界群眾代表揮動國旗、特別行政區區旗和鮮花，表達熱烈的歡迎。



習近平這次赴澳門受到海內外高度關注，中外記者在機場等候。習近平走到採訪區，向在場記者問好。他表示，每次來到美麗的澳門，都感到十分高興。這次來，是和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國25周年，看看澳門這幾年的新發展新變化。他代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候和良好祝願。



習近平指出，25年來，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力。國家的發展日新月異、勢不可擋，澳門的發展厚積薄發、未來可期。這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲。只要充分發揮“一國兩制”的制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能創造更加美好的明天。



習近平強調，澳門是祖國的掌上明珠，我一直惦念著這裡的發展和全體居民的福祉。接下來幾天，我會走一走、看一看，同各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。



中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，全國政協副主席兼秘書長王東峰等陪同人員同機抵達。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先期抵達，並到機場迎接。

