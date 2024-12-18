韓央行行長：韓今年經濟增長率或降至2.1%

中評社香港12月18日電／韓聯社報導，韓國銀行（央行）行長李昌鏞18日出席物價穩定目標達成情況評估說明會時表示，韓國今年的經濟增長率很有可能為2.1%。這較央行之前提出的預期（2.2%）降低0.1個百分點。



李昌鏞當天在會上表示，此前預計今年第四季度增長率為0.5%，但目前看來可能降至0.4%甚至更低。李昌鏞就其原因指出，出口雖保持向好趨勢，但消費指標之一的銀行卡刷卡額不及預期，經濟信心指數急劇下降。就明年的經濟增速，李昌鏞表示，此前預期是1.9%，但隨著國會通過預算削減案，經濟下行壓力進一步增大。



就經濟低增長的破局方案，李昌鏞強調，有必要通過財政政策手段對經濟進行小幅刺激，朝野也應當儘快協商通過補充預算案和重要的經濟法案。他指出，在經濟下行壓力較大的情況下，朝野和政府要儘快就相關問題達成一致，編制新的預算，這對於恢復經濟信心也有好處。他還補充道，目前與新冠疫情時期實施寬鬆財政政策的情況不同，應通過具有針對性的臨時預算項目提振經濟。



就韓元對美元匯率在緊急戒嚴事件之後暴跌一事，李昌鏞表示，政府對匯率的干預規模雖不大，但在一定程度上縮小了波動性。待政局穩定之後，預計經濟也將恢復正常。政府不制定特定的匯率目標，但在匯率波動性加劇之時，將果斷採取措施。