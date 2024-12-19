中評焦點：習近平主席會見賀一誠

國家主席習近平在澳門會見了澳門特別行政區行政長官賀一誠。 中評社澳門12月19日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平12月18日下午在澳門會見了澳門特別行政區行政長官賀一誠。



習近平對賀一誠表示，你擔任行政長官這5年，迎難而上、務實有為，很不容易，也很有成績。你帶領本屆特別行政區政府團結澳門社會各界，全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益，戰勝新冠疫情嚴重衝擊挑戰，努力推進經濟適度多元發展，各項事業取得新進展，鞏固發展了繁榮穩定的良好局面。中央對你和本屆特別行政區政府的工作是充分肯定的。



習近平指出，希望你積極支持新一任行政長官及其管治團隊依法施政，繼續為“一國兩制”事業、為澳門和國家的發展貢獻力量。



賀一誠代表特別行政區政府和澳門市民對習近平主席和夫人彭麗媛蒞臨澳門出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門表示熱烈歡迎。他表示，衷心感謝習主席和中央政府的信任和支持。在中央大力支持下，五年來澳門特別行政區政府團結帶領社會各界，堅強有力應對三年新冠疫情的衝擊，推動特別行政區各項建設事業全面邁上新台階。他將支持新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為澳門和國家的發展建設貢獻自己的力量。



蔡奇、夏寶龍等參加會見。

