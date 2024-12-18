日俄“北方四島”漁業談判很可能不會舉行

中評社香港12月18日電／共同社18日採訪日本政府相關人士獲悉，圍繞日本漁船在“北方四島”周邊海域捕漁，磋商捕撈配額等的日俄漁業談判2024年也很可能不會舉行。由於俄羅斯不同意恢復談判，自2022年起連續三年未舉行。日本因俄羅斯進攻烏克蘭而採取制裁措施，俄方拒絕談判可能是對此的反制。捕撈作業何時重啟尚未可知，對當地水產業的影響或將長期化。



未舉行的是基於不在“北方四島”周邊抓捕日本漁船等的《安全作業協定》而進行的漁業談判。據日本政府相關人士稱，日方敦促恢復談判，但現狀是基本沒有進展。



《安全作業協定》是因為俄羅斯多次抓捕日本漁船，日俄政府1998年以擱置“北方四島”主權問題的形式締結了該協定。往年是通過12月前後的談判敲定第二年的作業條件，包括捕撈配額及向俄方支付的合作金等。



由水產相關團體等組成的北海道水產會（札幌市）接受採訪時稱，“包括水產加工及流通業者在內，已對當地的基礎產業造成了影響”，要求盡快重啟談判。



據水產廳稱，2021年談判中雙方就2022年的主要捕撈配額等達成一致，具體為明太魚955噸、遠東多線魚777噸、章魚213噸，以及向俄方支付的合作金等4240萬日元（約合人民幣201萬元）。



基於日俄協定的漁業談判共有四項，除了《安全作業協定》外，其他的談判正在進行。