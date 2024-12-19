五角大樓中國軍力報告關注核能力 揣摩意圖

五角大樓發佈2024年中國軍力報告 中評社華盛頓12月18日電（記者 余東暉）五角大樓18日發佈2024年度的“中國軍力報告”，對中國核能力增長多有關注，並且揣測中方發展軍力的戰略意圖：中方防衛政策的關鍵部分是反干預策略，旨在限制美國在東海和南海的存在，以及在印太地區的進入。



根據美國國會的要求，五角大樓每年底都要發佈“中國軍力發展報告”，對上一年度的中國軍力發展狀況以及戰略意圖進行猜測和評估。本年度的報告共有166頁，包括概要和六個章節，分別從戰略、部隊能力、周邊軍事活動、全球存在、資源技術、軍事交往等六個方面進行評估，還新增了三個專題：反腐影響、政治訓練和綜合國力。



這個報告認為，中國正在擴大國家力量以應對北京認為日益動蕩的戰略環境，力圖修訂國際秩序，以支持中國的治理體系和國家利益。2023年，中國領導人繼續呼籲解放軍為日益動蕩的國際氣候做好準備。在此背景下，中國既定的國防政策仍然以維護主權、安全和發展利益為導向，同時強調自身在全球發揮更大作用。



該報告揣測，中國國防政策的一個關鍵部分是反干預策略，旨在限制美國在東海和南海地區的存在，並限制美國在更廣泛的印太地區的進入。同時，中國正在加強其深入太平洋及更遠地區的影響力。