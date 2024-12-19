以色列“潑冷水”　加沙停火難在哪

12月16日，人們在加沙地帶中部城市代爾拜拉赫為遇難記者艾哈邁德·盧送葬。（圖源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，以色列17日經由媒體給圍繞加沙地帶停火談判的樂觀情緒潑了一盆冷水，稱主要障礙依舊存在，尤其是談判中第一階段臨時停火是否導向長期停火。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）擔心，以色列會在第一階段臨時停火結束後重啟戰事。



美國、以色列和一些阿拉伯國家官員說，談判仍可能重蹈之前失敗的覆轍。



仍需時日



路透社以知情人士為消息源報導，美國中央情報局局長威廉·伯恩斯前往卡塔爾首都多哈，定於18日與卡塔爾領導人會面，尋求縮小以色列與哈馬斯的分歧。



美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比接受媒體採訪時說，距離達成協議無疑近了一步，“但我們謹慎樂觀”。“我們曾經到過這樣的位置，但沒能越過終點線。”他對美國福克斯新聞台說。



去年10月7日本輪巴以衝突爆發後，以色列與哈馬斯曾於去年11月實現短暫停火並互釋部分被扣押人員。此後，停火談判舉行多輪，偶有進展但最終停滯。



以色列媒體17日援引以方消息人士報導，與哈馬斯達成停火協議還需數周。三名不願公開姓名的以方知情人士告訴瓦拉新聞網，近幾周談判的確取得進展，但以色列與哈馬斯仍有重大分歧，主要是哈馬斯堅持要求停火和換人協議應導向長期停火。其中一人說：“協議並非即將達成。”



另一名消息人士批評以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨等以方高級官員就停火問題發表樂觀言論。後者16日告訴以色列議員，與哈馬斯的停火協議“前所未有”接近達成。“這種話對談判沒有幫助，同樣會誤導公眾，讓人產生錯誤的希望。”



一名巴勒斯坦消息人士告訴以色列公共廣播公司，關於協議即將達成的報導“誇張且過於樂觀”。

